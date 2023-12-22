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"حماس": إسرائيل أعدمت بالرصاص عائلات بأكملها في غزة

Lebanon 24
22-12-2023 | 11:30
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اتهمت حركة "حماس"، اليوم، الجيش الإسرائيلي بالقيام بعمليات تصفية وإعدام بالرصاص في مدينة غزة وشمال القطاع.

 

وقالت الحركة، في بيان، "سجلت مناطق عدة في مدينة غزة ومناطق شمال القطاع؛ عمليات تصفية وإعدام برصاص جيش الاحتلال الفاشي، لعائلات بأكملها، كما سجلت حالات عدة لإعدام رجال مدنيين أمام أعين عائلاتهم من نساء وأطفال، بعد اقتحام منازلهم، والسيطرة عليها".

 

ودعت "حماس، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعمل على محاسبة الحكومة الإسرائيلية وداعميها الدوليين وإدارة الرئيس جو بايدن على «جرائم بحق المدنيين الأبرياء". ( الشرق الأوسط)

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