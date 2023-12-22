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"صحة غزة": مجازر جيش الاحتلال جعلت رفح مدينة منكوبة

Lebanon 24
22-12-2023 | 12:00
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قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم، إن مدينة رفح جنوب القطاع أصبحت منكوبة صحيا بسبب "العدوان" الإسرائيلي، مؤكدة أن الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم خدماتها.

 

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، إن "المستشفيات في رفح صغيرة، والطواقم الطبية عاجزة عن تقديم خدمات منقذة للحياة، ومدينة رفح أصبحت منطقة منكوبة من الناحية الصحية". 

 

وأكد أن "الاحتلال لا يزال يستخدم المساعدات الطبية سلاحا لقتل المزيد من الضحايا في قطاع غزة".

 
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وقال القدرة عن المساعدات الإغاثية: "ما يدخل غزة لا يتجاوز 70 شاحنة يوميا، بينما احتياجات السكان تتطلب دخول ألف شاحنة مساعدات".

 

وأشار إلى أنه "لدينا 53 ألف جريح داخل القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي، خرج منهم 411 فقط للعلاج". ( الأناضول)

 

 

 

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