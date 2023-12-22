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مجلس الأمن يتبنّى مشروع قرار بشأن توسيع دخول المساعدات إلى غزة

Lebanon 24
22-12-2023 | 12:10
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تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب إسرائيل و"حماس" بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ويدعو أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين منسق لتسليم هذه المساعدات.


واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2722 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها بموافقة 13 عضو في المجلس، فيما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.
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ووفقاً لقرار مجلس الأمن، يدعو المجلس إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبلا عوائق وواسع النطاق، فضلا عن تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية.


وينص القرار على أن مجلس الأمن الدولي يطلب من الأمين العام للمنظمة تعيين “منسق كبير للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار” من أجل تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة.
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