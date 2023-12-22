Advertisement

عربي-دولي

فرنسا تحتجز طائرة تقل نحو 300 هندي بشبهة "الاتجار بالبشر"

Lebanon 24
22-12-2023 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1144245-638388714752082665.jpg
Doc-P-1144245-638388714752082665.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تحتجز فرنسا منذ أمس، طائرة تقل 303 من الركاب الهنود كانت تقوم برحلة بين الإمارات العربية المتحدة ونيكاراغوا، على خلفية شبهة «الاتجار بالبشر».

 
Advertisement

وأعلنت أجهزة الدولة والنيابة في باريس اليوم، إن الطائرة احتجزت بعد تلقي «بلاغ مجهول» مفاده أنها "تنقل ركابا هنودا قد يكونون ضحايا شبكة للاتجار بالبشر".

 

وأضافت النيابة أن التحقيق جار "للتأكد مما إذا كانت هناك عناصر تدعم شبهة الاتجار بالبشر من جانب عصابة منظمة، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن 20 عاما وغرامة قدرها ثلاثة ملايين يورو".

 

وذكرت دائرة مارن (شمال شرق) أن هذه الرحلة التابعة لشركة «ليجند إيرلاينز» الرومانية «ظلت متوقفة على مدرج مطار فاتري بعد هبوطها وصعود وحدة من الدرك التابع للنقل الجوي إليها.

 

وأكدت الدائرة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الطائرة كانت لا تزال متوقفة بعد ظهر اليوم على أرض المطار. ( الشرق الأوسط)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2023-12-22
15:43 | 2023-12-22
15:25 | 2023-12-22
15:20 | 2023-12-22
15:00 | 2023-12-22
14:35 | 2023-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24