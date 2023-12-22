فرنسا تحتجز طائرة تقل نحو 300 هندي بشبهة "الاتجار بالبشر"

تحتجز فرنسا منذ أمس، طائرة تقل 303 من الركاب الهنود كانت تقوم برحلة بين الإمارات العربية المتحدة ونيكاراغوا، على خلفية شبهة «الاتجار بالبشر».

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وأعلنت أجهزة الدولة والنيابة في باريس اليوم، إن الطائرة احتجزت بعد تلقي «بلاغ مجهول» مفاده أنها "تنقل ركابا هنودا قد يكونون ضحايا شبكة للاتجار بالبشر".

وأضافت النيابة أن التحقيق جار "للتأكد مما إذا كانت هناك عناصر تدعم شبهة الاتجار بالبشر من جانب عصابة منظمة، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن 20 عاما وغرامة قدرها ثلاثة ملايين يورو".

وذكرت دائرة مارن (شمال شرق) أن هذه الرحلة التابعة لشركة «ليجند إيرلاينز» الرومانية «ظلت متوقفة على مدرج مطار فاتري بعد هبوطها وصعود وحدة من الدرك التابع للنقل الجوي إليها.

وأكدت الدائرة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الطائرة كانت لا تزال متوقفة بعد ظهر اليوم على أرض المطار. ( الشرق الأوسط)