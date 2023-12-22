بايدن يصدر عفوا عن آلاف المدانين بجرائم متعلقة بالمخدرات

أعلن البيت الأبيض اليوم، أن الرئيس الأميركي جو بايدن أصدر عفوا عن آلاف الأشخاص الذين أدينوا باستخدام وحيازة المخدرات في البلاد.

وأصدر الرئيس الأميركي جو بايدن عفوا عن آلاف الأشخاص الذين أدينوا باستخدام وحيازة "الماريخوانا" على الأراضي الفيدرالية وواشنطن العاصمة، في أحدث جولة من عمليات العفو الرئاسي.

وأوضح البيت الأبيض: "يمنح بايدن أيضا عفوا لـ 11 شخصا يقضون بأحكام طويلة بشكل غير متناسب بسبب جرائم مخدرات".

وقال بايدن بشأن العفو إن "ذلك سيساعد في جعل الوعد بالعدالة والمساواة حقيقة واقعة".

وأضاف: " لقد انقلبت حياة الكثيرين رأسا على عقب بسبب نهجنا الفاشل في التعامل مع الماريخوانا، وقد حان الوقت لتصحيح هذه الأخطاء".

ويعتمد العفو الصادر يوم الجمعة على عفو سابق أصدره بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 مباشرة، ما جعل آلاف المدانين بحيازة كميات بسيطة من المخدرات في البلاد مؤهلين للحصول على عفو. ( وكالات)