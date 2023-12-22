وزير الخارجية التونسي يتلقى رسالة من نظيره الأميركي

تلقى وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، رسالة خطية من نظيره الأميركي انتونى بلينكن بخصوص الحرب على غزة، سلمه إياها اليوم، سفير الولايات المتحدة الأميركية بتونس جوي هود.

وتضمّنت الرسالة، وفق ما ورد في بلاغ للوزارة، ردّ بلينكن على الرسالة التي وجّهها عمار إلى نظرائه من مختلف دول العالم في وقت سابق، ويدعوهم فيها لتوحيد الجهود من أجل وقف العدوان على قطاع غزّة وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم وإقامة دولته المستقلّة.

وأكد الوزير خلال اللقاء مع السفراء، على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي وخاصّة الأطراف المؤثرة، لمسؤوليّاتها السياسيّة والأخلاقيّة، وجدد إدانة تونس الشديدة للاعتداءات الجبانة للاحتلال، واستخدام الأسلحة الأشد فتكا في استهداف ممنهج للرضّع والأطفال والنساء والشيوخ، بشكل غير مبرّر، وذلك في خرق صارخ لجميع المواثيق والقوانين الدولية، مستعرضا مرتكزات الموقف التونسي المبدئي والثّابت والحضاري في مناصرة كلّ القضايا العادلة وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية.

وابرز أنّ مواصلة التعامل مع الوضع الراهن بنفس منطق وأساليب ما قبل 7 تشرين الأول 2023، سيزيد من تعقيد الأوضاع وتصاعد العنف، وضرب ما تبقّى من منظومة قيم مشتركة ومفاقمة تهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي. ( روسيا اليوم)