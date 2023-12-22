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عربي-دولي

ممثل فلسطين في الأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن خطوة في الإتجاه الصحيح

Lebanon 24
22-12-2023 | 15:00
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وصف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن الذي يطالب بتكثيف توصيل المساعدات إلى غزة، اليوم، بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".

 

وقال رياض منصور: "هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح. يجب تنفيذه ويجب أن يكون مصحوبا بضغوط هائلة من أجل وقف فوري لإطلاق النار. أكرر، وقف فوري لإطلاق نار".

 

من جانبه، انتقد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بسبب تعامل المجلس مع الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول، وذلك بعد تصويت المجلس على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة.

 
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وشكر إردان الولايات المتحدة على دعمها القوي لإسرائيل خلال المفاوضات حول القرار، الذي قال إنه يحافظ على السلطة الأمنية لإسرائيل فيما يتعلق بتفتيش المساعدات التي تدخل غزة. ( سكاي نيوز)

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