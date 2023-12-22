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عربي-دولي

خبر محزن من غزة.. شهيد جديد للصحافة ارتقى مع أفراد من أسرته

Lebanon 24
22-12-2023 | 15:20
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أفادت قناة "الميادين" بارتقاء المخرج في قناة "الأقصى"، محمد خليفة، في قصف منزله بالنصيرات وسط قطاع غزة ومعه عدد من أفراد أسرته.
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قناة "الأقصى"

محمد خليفة

غزة

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