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عربي-دولي
خبر محزن من غزة.. شهيد جديد للصحافة ارتقى مع أفراد من أسرته
Lebanon 24
22-12-2023
|
15:20
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أفادت قناة "الميادين" بارتقاء المخرج في قناة "الأقصى"، محمد خليفة، في قصف منزله بالنصيرات وسط قطاع غزة ومعه عدد من أفراد أسرته.
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قناة "الأقصى"
محمد خليفة
غزة
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