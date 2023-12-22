تقديم شكوى ثانية للجنائية الدولية بشأن استهداف الصحفيين في غزة

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية ومقرها باريس، اليوم، إنها "قدمت شكوى ثانية إلى المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية استشهاد 7 صحفيين فلسطينيين في غزة بين 22 تشرين الأول الماضي و15 كانون أول الجاري".

وردا على المأساة المستمرة في غزة، قدمت "مراسلون بلا حدود" شكواها الثانية بخصوص "جرائم حرب محتملة" من جانب القوات الإسرائيلية، حسبما ذكرت في بيان لها.

وأوضح البيان، أن "مراسلون بلا حدود، حثت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (كريم خان) على التحقيق في جميع حالات استشهاد الصحفيين الفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الماضي، والذين يبلغ عددهم حاليا 66".

وشدد البيان، على أن "مراسلون بلا حدود، لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن الصحفيين المذكورين في هذه الشكوى كانوا ضحايا هجمات ترقى إلى مستوى جرائم حرب".

وقالت المنظمة إن "الصحفيين ربما تم استهدافهم عمدا بسبب مهنتهم"، ولهذا السبب تصف هذه الوفيات بأنها "عمليات قتل متعمدة للمدنيين". ( الأناضول)