Advertisement

عربي-دولي

تقديم شكوى ثانية للجنائية الدولية بشأن استهداف الصحفيين في غزة

Lebanon 24
22-12-2023 | 15:25
A-
A+
Doc-P-1144286-638388806913162601.jpg
Doc-P-1144286-638388806913162601.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية ومقرها باريس، اليوم، إنها "قدمت شكوى ثانية إلى المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية استشهاد 7 صحفيين فلسطينيين في غزة بين 22 تشرين الأول الماضي و15 كانون أول الجاري".

 

وردا على المأساة المستمرة في غزة، قدمت "مراسلون بلا حدود" شكواها الثانية بخصوص "جرائم حرب محتملة" من جانب القوات الإسرائيلية، حسبما ذكرت في بيان لها.

 

وأوضح البيان، أن "مراسلون بلا حدود، حثت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (كريم خان) على التحقيق في جميع حالات استشهاد الصحفيين الفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الماضي، والذين يبلغ عددهم حاليا 66". 

 

وشدد البيان، على أن "مراسلون بلا حدود، لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن الصحفيين المذكورين في هذه الشكوى كانوا ضحايا هجمات ترقى إلى مستوى جرائم حرب".

 

وقالت المنظمة إن "الصحفيين ربما تم استهدافهم عمدا بسبب مهنتهم"، ولهذا السبب تصف هذه الوفيات بأنها "عمليات قتل متعمدة للمدنيين". ( الأناضول)

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2023-12-22
17:57 | 2023-12-22
16:20 | 2023-12-22
16:00 | 2023-12-22
15:43 | 2023-12-22
15:20 | 2023-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24