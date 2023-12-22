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عربي-دولي

"خطوة غير كافية"... حماس تعلّق على قرار مجلس الأمن

Lebanon 24
22-12-2023 | 16:20
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قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم، إن قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لزيادة دخول المساعدات إلى غزة، "خطوة غير كافية، ولا تلبي متطلبات الحالة الكارثية في القطاع". 

 

وعبرت الحركة، في بيان، عن استيائها لعدم صدور قرار عن المجلس "بوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع".

 

وأضافت الحركة، في بيان: "القرار رقم 2722 الصادر اليوم، عن مجلس الأمن الدولي، خطوة غير كافية، ولا تلبّي متطلبات الحالة الكارثية التي صنعتها آلة الإرهاب العسكرية في قطاع غزة".

 

وأشارت إلى أن القرار، "لم يتضمّن قرارا دوليا بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال (الإسرائيلي) الإرهابي على شعبنا الفلسطيني في غزة".

 

واتهمت حماس، الولايات المتحدة "بالعمل على تفريغ هذا القرار من جوهره وإخراجه بهذه الصيغة الهزيلة، التي تسمح للاحتلال باستكمال مهمة التدمير والقتل والإرهاب في غزة".

 

واعتبرت أنه من واجب "مجلس الأمن إلزام الاحتلال بإدخال المساعدات بكميات كافية، إلى جميع مناطق القطاع خصوصا في شمال غزة، الذي يتعرّض إلى جانب المجازر اليومية، لحصار وسياسة تجويع مستمرة". ( الأناضول)

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