مقتل 3 جنود أتراك في هجوم شمال العراق

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قالت وزارة الدفاع التركية في بيان أن "ثلاثة جنود أتراك قتلوا وأصيب أربعة في هجوم شنّه مسلحون من حزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق".وأشار البيان إلى أن "الاشتباكات متواصلة في إطار العملية الأمنية ضد عناصر التنظيم الإرهابي في المنطقة".وأضاف أنه "تمّ شنّ غارات على أهداف إرهابية، ومسار هروب الإرهابيين".وأكّد تحييد 4 إرهابيين في حصيلة أولية.