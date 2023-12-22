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بايدن وقّع مشروع قانون السياسة الدفاعية

Lebanon 24
22-12-2023 | 18:30
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قال البيت الأبيض إن "الرئيس جو بايدن وقّع اليوم الجمعة على مشروع قانون السياسة الدفاعية الأميركي ليصبح بذلك قانوناً".

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