توقيف نائب مدير وكالة الفضاء الروسية في قضية اختلاس

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أودع نائب مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" أوليغ فرولوف الحبس الاحتياطي أمس الجمعة في قضية تتعلق باختلاس أكثر من 4.3 مليون يورو من القطاع الذي يعاني أزمات متعددة.وقالت لجنة التحقيق الروسية المسؤولة عن التحقيقات الجنائية الكبرى في بيان إن "فرولوف وشخصين آخرين متهمون بارتكاب عمليات احتيال واسعة النطاق تشمل مبالغ تصل إلى 435 مليون روبل.وأضافت اللجنة: "شارك فرولوف، مستغلا منصبه الرسمي، في مؤامرة إجرامية مع اثنين آخرين من المتآمرين. أثناء تنفيذ العقد، سرقوا أموالا من الميزانية عند شراء معدات".وتمّ وضع نائب مدير وكالة "روسكوزموس" رهن الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمته،