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عربي-دولي

حظر أعمال البناء والهدم في نيودلهي.. والسبب؟

Lebanon 24
22-12-2023 | 20:30
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حظرت الحكومة المركزية في الهند يوم أمس الجمعة أعمال البناء والهدم غير الضرورية في نيودلهي للحد من تلوث الهواء في العاصمة والمناطق المجاورة.
وقالت وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ الهندية في بيان إن لجنة إدارة جودة الهواء المركزية اجتمعت إثر تسجيل مؤشر جودة الهواء في نيودلهي ارتفاعا مفاجئا بلغ 409 على مقياس من 500 درجة.
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ووفق تصنيف الهواء في الهند فإن قراءة فوق 400 تعد معدلا خطيرا ويمكن أن تضر حتى بالأشخاص الأصحاء لا سيما من يعانون من الأمراض.
وأمرت اللجنة بتشديد الإجراءات بموجب المرحلة الثالثة من خطة عمل الاستجابة المتدرجة، بالإضافة إلى الإجراءات في إطار المرحلتين الأولى والثانية في دلهي ومنطقة العاصمة الوطنية من حظر أعمال البناء والهدم غير الضرورية وتقييد حركة السيارات التي تعمل بالديزل.
كما أمرت بتكثيف وتيرة عمليات التنظيف للطرق وضمان رش المياه يوميا والتأكد من التخلص السليم من الغبار المتجمع في مواقع النفايات المخصصة ومواصلة تكثيف خدمات النقل العام.
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