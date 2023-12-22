Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة ومخيم جنين

Lebanon 24
22-12-2023 | 23:04
A-
A+
Doc-P-1144360-638389083665813750.jpg
Doc-P-1144360-638389083665813750.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت فجر السبت، مدينة ومخيم جنين، وعدد من البلدات في الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت "وفا" عن شهود عيان أن عددا كبيرا من الآليات العسكرية الإسرائيلية، ترافقها جرافة D9، اقتحمت المدينة والمخيم، من حاجز الجلمة، وأن اشتباكات دارت بين الشبان وقوات الجيش الإسرائيلي.
Advertisement

كما أكدوا انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم جنين وعدة أحياء في المدينة تزامنا مع اقتحام الجيش الإسرائيلي.
 
وأشار شهود عيان إلى أن عدة آليات عسكرية تمركزت قرب مستشفى جنين الحكومي، بالقرب من (دوار الحصان)، المحاذي لمخيم جنين، في وقت تدفع فيه بتعزيزات إضافية من عدة محاور.
اقتحام بلدات في الضفة الغربية

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر السبت، بلدة بيتا وقرية قريوت جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا" أن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت قريوت وتجولت في شوارعها، كما داهم الجنود منزلا بالقرية وفتشوه وعبثوا في محتوياته. 

تزامن ذلك مع اقتحام عدة آليات عسكرية إسرائيلية بلدة بيتا، وفقا لـ"وفا" وتجولت في عدة أحياء وشوارع بالبلدة، وقام الجنود بحملة تفتيش واسعة بالبلدة، وداهموا عدة منازل.

وداهمت قوات إسرائيلية مخيم الدهيشة قرب مدينة بيت لحم، باقتحام عدة "جيبات" عسكرية المخيم، وجابت عدة شوارع، وداهم الجنود عددا من المنازل في المخيم وعبثوا في محتوياتها – بحسب وفا.

وأكد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية أن عدة جيبات عسكرية اقتحمت مدينة الخليل، وجابت عدة شوارع وأحياء، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وجنوب الخليل، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي فجر السبت بلدة يطا جنوب الخليل. وذكرت "وفا" عن مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت البلدة، وجاب شوارعها، دون ان يبلغ عن إصابات او اعتقالات.

في الأثناء، اجتاحت القوات الإسرائيلية مدينة أريحا ومخيمي عين السلطان وعقبة جبر.

ونقلت وفا عن مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت المدينة والمخيمين، وجابت شوارعها، وتمركزت في منطقة الخديوي وفي شارع الأكاديمية، حيث دارت مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأكدت المصادر لـوكالة الأنباء الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي داهم منازل في مخيم عقبة جبر دون أن يبلغ عن اعتقالات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2023-12-23
03:19 | 2023-12-23
03:11 | 2023-12-23
02:51 | 2023-12-23
02:49 | 2023-12-23
02:28 | 2023-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24