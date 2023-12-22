19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قلب بايدن "يعتصره الألم".. إليكم السبب
Lebanon 24
22-12-2023
|
20:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أنباء عن أن أميركيا يدعى غادي هاغاي قُتل على يد حماس خلال الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول الماضي، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "قلبه يعتصره الألم".
وكان يعتقد أن حماس أخذت هاغاي (73 عاما)، وهو إسرائيلي أميركي، وزوجته ضمن الرهائن أثناء هجومهم.
Advertisement
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: "انفطر قلبانا أنا وجيل (بايدن) بسبب الأنباء التي ذكرت أنه يعتقد الآن أن حماس قتلت الأميركي غادي هاغاي في السابع من تشرين الأول. سنواصل الصلاة من أجل سلامة زوجته جودي وعودتها آمنة".
وذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن جودي وينشتاين زوجة حجاي ما زالت محتجزة في غزة.
ولم يذكر بيان بايدن المزيد من التفاصيل حول ما حدث لهاغاي.
وأضاف في بيانه "اليوم نصلي من أجل أبنائهما الأربعة وأحفادهما السبعة وبقية أحبائهم الذين أحزنهم هذا النبأ المأساوي عنهما".(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ جديد عن الرواتب.. إكتشفوا ما جرى!
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الرواتب.. إكتشفوا ما جرى!
12:44 | 2023-12-22
22/12/2023 12:44:18
Lebanon 24
Lebanon 24
على أيّ سعر صرف حصل الموظفون على رواتبهم؟
Lebanon 24
على أيّ سعر صرف حصل الموظفون على رواتبهم؟
07:44 | 2023-12-22
22/12/2023 07:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجلٌ جداً.. كمين لـ"حزب الله" يوقع قتلى وجرحى إسرائيليين!
Lebanon 24
عاجلٌ جداً.. كمين لـ"حزب الله" يوقع قتلى وجرحى إسرائيليين!
06:20 | 2023-12-22
22/12/2023 06:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يفعله نصرالله الآن.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث ويكشف!
Lebanon 24
هذا ما يفعله نصرالله الآن.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث ويكشف!
14:12 | 2023-12-22
22/12/2023 02:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري في المطار؟
Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري في المطار؟
13:04 | 2023-12-22
22/12/2023 01:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2023-12-23
تقرير "National Interest": على الأميركيين أخذ التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان جديا
03:19 | 2023-12-23
من أجل "مهام أمنية".. هذا ما فعلته إيران مع إسرائيليين!
03:11 | 2023-12-23
أين سيقضي بايدن وعقيلته احتفالات عيد الميلاد والعام الجديد
02:51 | 2023-12-23
لقاء مُرتقب بين البرهان وحميدتي.. وشروط مُتبادلة!
02:49 | 2023-12-23
"ضعوا أنفسكم مكان الفلسطينيين".. فيديو لأوباما يثير ضجة
02:28 | 2023-12-23
الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. أرقام كورونا باتت مرتفعة
فيديو
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
23/12/2023 10:43:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
23/12/2023 10:43:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
23/12/2023 10:43:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24