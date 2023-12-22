قلب بايدن "يعتصره الألم".. إليكم السبب

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بعد أنباء عن أن أميركيا يدعى غادي هاغاي قُتل على يد حماس خلال الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول الماضي، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "قلبه يعتصره الألم".وكان يعتقد أن حماس أخذت هاغاي (73 عاما)، وهو إسرائيلي أميركي، وزوجته ضمن الرهائن أثناء هجومهم.وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: "انفطر قلبانا أنا وجيل (بايدن) بسبب الأنباء التي ذكرت أنه يعتقد الآن أن حماس قتلت الأميركي غادي هاغاي في السابع من تشرين الأول. سنواصل الصلاة من أجل سلامة زوجته جودي وعودتها آمنة".وذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن جودي وينشتاين زوجة حجاي ما زالت محتجزة في غزة.ولم يذكر بيان بايدن المزيد من التفاصيل حول ما حدث لهاغاي.وأضاف في بيانه "اليوم نصلي من أجل أبنائهما الأربعة وأحفادهما السبعة وبقية أحبائهم الذين أحزنهم هذا النبأ المأساوي عنهما".(سكاي نيوز)