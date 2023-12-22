الاجتياح البري يتوسع.. إسرائيل تطالب أهالي مخيم البريج بالإخلاء والتوجه لدير البلح

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مع استمرار الحرب على غزة، طلب الجيش الإسرائيلي سكان عدد من المناطق وسط القطاع بالإخلاء والتوجه جنوبا، في أحدث إشارة إلى توسيع الاجتياح البري للقطاع، في الوقت الذي جدد وزير الدفاع الإسرائيلي تهديده ضد حركة حماس وقادتها في غزة من بينهم يحيى السنوار.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن على سكان قطاع غزة ومخيم البريج إخلاء مناطق سكناهم والتوجه جنوبا إلى دير البلح، معلنا تعليقا تكتيكيا لوقف النشاطات العسكرية في الحي الغربي لرفح من الساعة 10 صباحا وحتى الثانية بعد الظهر "لغرض التزود"وقال أدرعي على حسابه على منصة إكس" إلى سكان مخيم البريج وأحياء بدر والساحل الشمالي والنزهة والزهراء والبراق والروضة والصفاء في المناطق جنوب وادي غزة: من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري إلى المآوي في دير البلح."وأضاف: "سيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في الحي الغربي في رفح اعتبارًا من 10:00 صباحًا ولغاية 14:00 ظهرًا، لغرض التزود."