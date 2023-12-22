رقم مهول يفوق أي حرب شنتها إسرائيل.. تقرير يكشف أعداد الشهداء في غزة

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تزداد أعداد الضحايا في غزة مع اشتداد العمليات العسكرية، وذلك بعد مرور أكثر من 77 يوماً على الحرب.فقد أفاد تقرير أميركي جديد بأن أعداد الشهداء في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع فاقت أعداد القتلى في أي حرب خاضتها إسرائيل مع أي دولة عربية، وربما منذ إعلان وجودها في عام 1948، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن عدد الشهداء بلغ أكثر من 20,000 قتيل حتى الآن، منهم 70% من النساء والأطفال.في حين أكد مسؤولون في غزة أنه أصبح من الصعب إحصاء القتلى، ومن المرجح أن يكون العدد أكبر من المصرح به، بحسب الخبراء، الذين عبروا عن صدمتهم من هول الخسارة.وأشار بعضهم إلى أن عدد القتلى يزداد بوتيرة أسرع من الحروب التي قادتها أميركا في أفغانستان والعراق.الأكثر دمويةوبحسب التقرير الأميركي، فإن حرب غزة الحالية هي الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين خلال 75 سنة منذ إعلان وجود إسرائيل، خصوصا وأن كانت أعداد الوفيات المصرح عنها دقيقة، فإنها تكون قد تجاوزت أيضًا التقديرات لعدد الشهداء في الأشهر الثلاثة الأولى من غزو لبنان عام 1982، والتي لم تكن الإحصاءات حينها دقيقة أيضاً.وقُتل حوالي 19,000 شخص في حرب عام 1967 ومثل ذلك العدد تقريباً في حرب عام 1973، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".وأفاد المتحدث باسم الحكومة في غزة بأن 6700 شخص ما زالوا مفقودين في الحرب بالإضافة إلى الشهداء، كما من المتوقع أن تزداد الأعداد بشكل كبير. (العربية)