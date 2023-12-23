شرط واحد لحماس قبل الحديث عن تبادل أسرى.. هذا ما أعلنته

بعد أن تفادى مجلس الأمن الدولي الجمعة، الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة الذي ترفضه الولايات المتحدة، وذلك بعد مفاوضات شاقة، عاد الحديث عن الأمر ثانية.



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وأضاف في تصريح لـ"العربية"، أن إسرائيل فشلت في استعادة أي أسير بالقوة، مؤكداً أن الحركة لن تقبل بأي هدن مؤقتة، بل هي جاهزة للتفاوض بعد وقف الهجوم.



كما تابع أن المشكلة الأساسية في بقاء الاحتلال وليس مقاتلي حماس، مشدداً على أن إسرائيل لا تطرح شيئا جديا حول تبادل الأسرى.



وشدد على أن صفقة التبادل التي تتحدث عنها الحركة هي "الكل مقابل الكل"، مشددا على عدم وجود خلافات بين قيادات حماس السياسية والعسكرية. فقد شدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس القيادي حسام بدران، على ألا حديث عن تبادل للأسرى قبل وقف الهجوم الإسرائيلي على القطاع بشكل كامل، في إشارة منه إلى عرض قدمته الحكومة الإسرائيلية ينص على وقف القتال لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح 35 أسيراً.وأضاف في تصريح لـ"العربية"، أن إسرائيل فشلت في استعادة أي أسير بالقوة، مؤكداً أن الحركة لن تقبل بأي هدن مؤقتة، بل هي جاهزة للتفاوض بعد وقف الهجوم.كما تابع أن المشكلة الأساسية في بقاء الاحتلال وليس مقاتلي حماس، مشدداً على أن إسرائيل لا تطرح شيئا جديا حول تبادل الأسرى.وشدد على أن صفقة التبادل التي تتحدث عنها الحركة هي "الكل مقابل الكل"، مشددا على عدم وجود خلافات بين قيادات حماس السياسية والعسكرية.

وأوضح أن زعيم حماس في قطاع غزة يحيى السنوار لم يطلب من قيادات الخارج التوقف عن التفاوض.

وأكد أنه لم يحدث أي لقاء مع منظمة التحرير حتى الآن، موضحاً أن الفصائل تدير حوارا وطنيا مع المجتمع المدني الفلسطيني.



وأشار إلى عدم وجود أي اتصالات مع السلطة الفلسطينية منذ بداية الحرب، نافياً التحدث عن إنشاء بدائل لمنظمة التحرير.



كذلك كشف أن الحركة معنية بالصوت الفلسطيني الذي تتوافق عليه الفصائل، لافتاً إلى أنها تتحرك الآن مع الفصائل الفلسطينية نحو رؤية جديدة.