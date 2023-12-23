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جندي كولومبي سابق يقر بالتآمر لاغتيال رئيس هايتي

Lebanon 24
23-12-2023 | 01:18
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أقر جندي كولومبي سابق  أمام محكمة فيدرالية أميركية بذنبه بالتآمر لاغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز عام 2021 في بور أو برنس.

وجاء اعتراف ماريو أنطونيو بالاسيوس، البالغ من العمر 45 عاما، أمام المحكمة في ميامي بعد إبرامه اتفاق تعاون مع المدعين العامين، رغم أنه كان ينفي في السابق أي دور له.
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وقُتل مويز في 7 تموز 2021 عن عمر ناهز 53 عاما، بعد أن اقتحم منزله أكثر 20 مسلحا غالبيتهم من المرتزقة الكولومبيين وأطلقوا النار عليه.

وقال الادعاء إن بالاسيوس المتهم بدخول منزل الرئيس وسرقة أموال ومجوهرات منه لعب دورا ثانويا في المؤامرة ولم يكن يملك سلطة القرار داخل المجموعة.

ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم في 1 آذار، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
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