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إسرائيل تستهدف وسط غزة والشهداء بالعشرات

Lebanon 24
23-12-2023 | 01:39
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اشتد القصف الإسرائيلي اليوم السبت مستهدفاً وسط قطاع غزة، فيما طالب الجيش الإسرائيلي سكان عدد من المناطق وسط غزة بالإخلاء والتوجه جنوبا، في أحدث إشارة إلى توسيع الاجتياح البري للقطاع،

غارات على مخيم النصيرات
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واستشهد 18 شخصا في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية مساء أمس الجمعة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن الطيران الإسرائيلي قصف عدة منازل في شارع العشرين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 18 مواطنا على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

وأضافت أن شهداء وجرحى سقطوا في قصف استهدف منزل صحفي في النصيرات وسط القطاع.

كما تابعت أن أحد أفراد طاقم قناة تلفزيون الأقصى قتل مع عدد من أفراد أسرته في قصف استهدف منزلهم بالمنطقة ذاتها.

في حين دمرت غارة نفذها الطيران الإسرائيلي محطة لتحلية المياه بشارع غزة القديم في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأضافت الوكالة أن المدفعية الإسرائيلية قصفت منزلا في حي الأمل بمدينة خان يونس.

فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الطيران الإسرائيلي نفذ قصفا عنيفا أمام مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس.

يأتي هذا بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية البرية في قطاع غزة مستمرة وتتخذ شكلا متصاعدا في بعض المناطق. (العربية)



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