الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. أرقام كورونا باتت مرتفعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن ارتفاع معدل الإصابات بفيروس "كوفيد-19" حول العالم خلال الفترة من 20 تشرين الأول إلى 17 كانون الأول بنسبة 52% مقارنة بالأسابيع الأربعة السابقة، بينما تم تسجيل أكبر عدد من الحالات في روسيا بواقع 279359 إصابة.

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ووفقا للمكتب الصحفي لمنظمة الصحة العالمية، تم تسجيل 854673 إصابة و3005 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم خلال 4 أسابيع، وتشير بيانات المنظمة إلى صورة غير متجانسة للإصابات والوفيات في المناطق، حيث ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس "كوفيد- 19" في جنوب شرق آسيا بنسبة 88% في أربعة أسابيع، وتضاعف معدل الوفيات بأكثر من ثلاثة أضعاف.



وفي إفريقيا تم تسجيل ارتفاع بحالات الإصابة بأكثر من 77% حيث تراجعت الوفيات في الوقت نفسه بنسبة 50%، وفي أوروبا ارتفع معدل الإصابات بنسبة 54%، وزاد معدل الوفيات بنسبة 14%، وفي المنطقة الأميركية انخفضت معدلات الإصابة بالفيروس بنسبة 23% والوفيات بنسبة 48%.

وفي شرق البحر الأبيض المتوسط تراجعت الإصابات بنسبة 51% وكذلك عدد الوفيات بنسبة 65%.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية سجلت أكبر أعداد من الإصابات الجديدة بفيروس "كوفيد -19" بالإضافة إلى روسيا، في 4 دول وهي سنغافورة (120898) وإيطاليا (114795) وبولندا (39828) وأستراليا (39505).يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر أعلنت المنظمة العالمية أن فيروس "كوفيد- 19) المستجد تكيف مع الإنسان، ومع ذلك هو مستمر في التحور.