تقرير "National Interest": على الأميركيين أخذ التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان جديا

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في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عمليتها العسكرية المدمرة في غزة تزامناً مع الاشتباكات المستمرة مع حزب الله على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية المتنازع عليها، يشير بعض المسؤولين الإسرائيليين الآن علناً إلى أن الغزو ضروري لقمع الحزب المدعوم من إيران.وبحسب موقع "The National Interest" الأميركي، "يمثل هذا الخطاب تحولاً عن الموقف السياسي الإسرائيلي الرسمي المتمثل في أن إسرائيل لا ترغب في فتح جبهة شمالية، بينما يمثل تهديدًا مباشرًا لأهداف السياسة الأميركية المتمثلة في منع الصراع من الانتشار. لذلك، يجب على واشنطن أن تأخذ في الاعتبار مخاطر حرب أخرى بين حزب الله وإسرائيل والضغط على المسؤولين الإسرائيليين ضد شن أي غزو للبنان. لا ينبغي أن تكون مثل هذه الجهود مثيرة للجدل، مع الأخذ في الاعتبار أن المسؤولين الإسرائيليين يوضحون نواياهم في مواجهة حزب الله. وأشار الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس إلى هذا الأمر في اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في 11 كانون الأول في قراءة رسمية، وقال: "العدوان المتزايد والهجمات المتزايدة من قبل حزب الله المدعوم من إيران يطالب إسرائيل بإزالة مثل هذا التهديد للسكان المدنيين في شمال إسرائيل". وبالمثل، هدد مسؤولون إسرائيليون كبار بضرب لبنان رداً على تصرفات حزب الله منذ 7 تشرين الأول".وتابع الموقع، "وأوجز وزير الدفاع يوآف غالانت خطط إسرائيل في أوائل كانون الأول خلال جولة على الحدود الشمالية المتنازع عليها، مدعياً أنه "عندما نكمل عملية القتال في غزة، سيتم توجيه الجهد العسكري بشكل رئيسي إلى الشمال". وأضاف: "لا يمكننا إقناع سكان الشمال بالعودة إلى منازلهم على طول الحدود ما لم نتأكد من أن وحدة الرضوان، وهي أقوى وأفضل تدريباً وتجهيزاً من قوة النخبة التابعة لحماس، لن تعرض سكاننا للخطر". وبدوره، قال مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي خلال مقابلة أجريت معه في 9 كانون الأول مع القناة 12 الإسرائيلية قائلاً: "يجب أن يتغير الوضع في الشمال. وسوف يتغير. إذا وافق حزب الله على تغيير الأمور عبر الدبلوماسية، فهذا جيد جداً. لكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث". وأضاف أنه سيتعين على إسرائيل أن تتحرك "عندما يأتي اليوم"."وأضاف الموقع، "تأتي هذه التهديدات في أعقاب تصعيد كبير للأعمال العدائية على طول الحدود اللبنانية - الاسرائيلية المتنازع عليها. وقد أدى القتال إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين على جانبي الحدود حيث ينشر الطرفان أسلحة مدمرة بشكل متزايد في استعراض للقوة. إن استخدام حزب الله للأسلحة العسكرية المتزايدة الفعالية، مثل الطائرات المسيّرة، وقرار إسرائيل بضرب أهداف أعمق في لبنان تدريجياً رداً على ذلك، يجسد العنف المتصاعد تدريجياً ويشير إلى أن أياً من الطرفين غير مهتم بالتراجع".وبحسب الموقع، "تواصل واشنطن استعراض قوتها في شكل مجموعتين هجوميتين من حاملات الطائرات، ومشاة البحرية، وغواصات نووية محملة بصواريخ كروز تم إرسالها إلى المنطقة في تشرين الأول وتشرين الثاني لردع توسع الحرب، وقد أدى هذا النهج إلى نتائج مشكوك فيها حتى الآن. والأسوأ من ذلك أن حزب الله يمثل التهديد الأعظم لدولة إسرائيل اليوم خارج إيران، حيث يقدر عدد قواته المقاتلة بنحو 100 ألف جندي وما يزيد عن 150 ألف صاروخ موجه نحو إسرائيل. وببساطة، فإن الجماعة أقوى بكثير من حماس. وفي هذا السياق، فإن أي حرب بين حزب الله وإسرائيل ستكون كارثية على غرار الصراع السابق في عام 2006".ورأى الموقع أن "أي صراع من هذا القبيل اليوم سيكون أسوأ، نظراً للمشاعر المتصاعدة بعد السابع من تشرين الأول، مع تداعيات خطيرة لن يتم احتواؤها في شرق البحر الأبيض المتوسط. أضف إلى ذلك أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في إضعاف لبنان اليوم. وتدرك واشنطن المخاطر، ويعارض المسؤولون الأميركيون بشدة الإجراءات التي قد تؤدي إلى مثل هذه الحرب. وأعرب وزير الدفاع لويد أوستن عن قلقه بشأن تصرفات إسرائيل على طول الحدود المتنازع عليها لغالانت في وقت مبكر من 11 تشرين الثاني، في إشارة واضحة إلى مخاوف الرئيس الأميركي جو بايدن. ويواصل مسؤولون أميركيون آخرون التعبير عن مخاوف مماثلة، وبلغت ذروتها في الزيارات المتعددة التي قام بها مبعوث الطاقة الأميركي آموس هوكشتاين في تشرين الثاني إلى بيروت والقدس للحث على ضبط النفس. إن الجهود الناجحة التي بذلها هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية للبنان وإسرائيل في تشرين الأول 2022، إلى جانب الجهود المبلغ عنها لتوسيع هذا التفاهم ليشمل الحدود البرية، تفسر سبب أهميته المحورية في الجهود الدبلوماسية".وبحسب الموقع، "من الحكمة أن تتخذ إدارة بايدن هذه الخطوات. في نهاية المطاف، فإن حرباً أخرى بين حزب الله وإسرائيل ليست من مصلحة الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تخاطر بحرب إقليمية أوسع قد تؤدي إلى مقتل عدد لا يحصى من المدنيين. وهذه النتيجة تضع أيضًا القوات الأميركية في طريق الخطر. وعلى هذا النحو، عمل المسؤولون الأميركيون بلا كلل لضمان عدم توسع الحرب بين إسرائيل وحماس، وقاموا بدبلوماسية واسعة النطاق وجهاً لوجه مع القادة الإقليميين، بما في ذلك تمرير رسائل إلى إيران. ونظراً لهذا السياق، يجب على المسؤولين الاستمرار في التصريح علناً بأن الولايات المتحدة لن تنخرط في صراع موسع وأنها لا تريد ذلك. إذا استمر المسؤولون الإسرائيليون في الإشارة إلى أن الحرب مع حزب الله حاصلة، فيجب على واشنطن أن تنفصل تدريجياً عن إسرائيل أو تخاطر بالدخول في المعركة".وختم الموقع، "لقد حان الوقت لقادة الولايات المتحدة لاتخاذ موقف سياسي أقوى ضد الحرب في الشرق الأوسط. سيكون من الحكمة أن تتخذ إدارة بايدن، التي تدعي أنها تنهي "الحروب الأبدية"، إجراءات ملموسة تمنعها من الانخراط في الحرب التالية. في نهاية المطاف، لا يريد الجمهور الأميركي الدخول في حرب أخرى، وهي نقطة يجب على بايدن أن يأخذها على محمل الجد بينما يأمل في الفوز بإعادة انتخابه في عام 2024".