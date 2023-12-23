"ضعوا أنفسكم مكان الفلسطينيين".. فيديو لأوباما يثير ضجة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو للرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، وهو يتحدث عن أوضاع الفلسطينيين، وزعم ناشروه أنه تصريح حديث على خلفية الأحداث الجارية في غزة.



إلا أن الادعاء مضلل والفيديو مصور قبل عشر سنوات خلال إلقائه خطابا في القدس. وفق فرانس برس.



Advertisement ويظهر في الفيديو أوباما وهو يلقي كلمة أمام جمهور ويقول: "لكن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والحق في العدالة، يجب الاعتراف به لهم، ضعوا أنفسكم مكانهم، انظروا للعالم بأعينهم، (...) يعيشون حياتهم مع وجود جيش أجنبي يتحكم بحركتهم".



وعلق الناشرون بالقول "اليوم أوباما خاطب الإسرائيليين بكل صراحة وأمانة وقال ضعوا أنفسكم مكان الفلسطينيين".



خطاب منذ 10 سنوات

بالبحث عن الفيديو باستعمال كلمات مفتاحية مثل "أوباما خطاب الفلسطينيين" يرشد إلى الخطاب كاملا منشورا سنة 2013 على قناة باراك أوباما حينما كان رئيسا للولايات المتحدة. "حق تقرير مصيره"ويظهر في الفيديو أوباما وهو يلقي كلمة أمام جمهور ويقول: "لكن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والحق في العدالة، يجب الاعتراف به لهم، ضعوا أنفسكم مكانهم، انظروا للعالم بأعينهم، (...) يعيشون حياتهم مع وجود جيش أجنبي يتحكم بحركتهم".وعلق الناشرون بالقول "اليوم أوباما خاطب الإسرائيليين بكل صراحة وأمانة وقال ضعوا أنفسكم مكان الفلسطينيين".خطاب منذ 10 سنواتبالبحث عن الفيديو باستعمال كلمات مفتاحية مثل "أوباما خطاب الفلسطينيين" يرشد إلى الخطاب كاملا منشورا سنة 2013 على قناة باراك أوباما حينما كان رئيسا للولايات المتحدة.

وفي خطابه الذي يعتبر أبرز محطات زيارته التي استغرقت ثلاثة أيام، دعا الرئيس الأميركي حينها الشبان الإسرائيليين إلى حض قادتهم على العودة إلى محادثات السلام المتعثرة مع الفلسطينيين.