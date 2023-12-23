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عربي-دولي

من أجل "مهام أمنية".. هذا ما فعلته إيران مع إسرائيليين!

Lebanon 24
23-12-2023 | 03:19
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ "جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "شاباك"، أحبط محاولات إيرانية لتجنيد إسرائيليين في مهام أمنية.

وسمحت السلطات الإسرائيلية بنشر خبر حول محاولة مسؤولين أمنيين إيرانيين تجنيد إسرائيليين خلال الأشهر الأخيرة.
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وبحسب الإعلام الإسرائيليّ، فإن الإيرانيين أطلقوا نداء إلى إسرائيليين عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات التي تقدم وظائف مدفوعة الأجر بلغات مختلفة، من بينها العبرية والعربية والإنجليزية.

وعرفت الجهات الإيرانية عن نفسها للإسرائيليين على أنها مؤسسات مهتمة بتسويق وبيع طائرات بدون طيار من أجل إقامة علاقة أولية معهم، بحسب موقع "آي24 نيوز" الإسرائيلي.

وأوضح الموقع أنه تم طلب التقاط صور وتعارف عبر الإنترنت بالمحققين الخاصين من الإسرائيليين، إضافة إلى تنفيذ مهام معينة مقابل تعويضات مالية.

وأشار إلى أنه منذ بدء الحرب على قطاع غزة، تصاعدت وتيرة الجهود الإيرانية وأنشطتها عبر الفضاء الرقمي لتجنيد إسرائيليين لأغراض مختلفة، معتبراً أن ذلك يهدف لمساعدة حركة حماس خلال الحرب؛ من أجل الإضرار بالاحتلال، وزرع بذور الإحباط وتعميق الانقسامات الاجتماعية. (عربي21)
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