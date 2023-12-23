Advertisement

عربي-دولي

بالأرقام.. إكتشفوا كم بلغت خسائر غزة الإقتصاديّة جراء الحرب!

Lebanon 24
23-12-2023 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1144457-638389285901523472.jpg
Doc-P-1144457-638389285901523472.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسبّب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 تشرين الأول الماضي على غزة، في خسائر اقتصادية ضخمة بالقطاع، قدرت بقرابة 20 مليار دولار بشكل مباشر وغير مباشر، في مجالات الاقتصاد والخدمات وقطاع الاتصالات والنقل.
Advertisement

وركّز الجيش الإسرائيليّ في عدوانه، على ضرب القطاعات الحيوية بغزة، مثل استهداف البنية التحتية، من منازل ومنشآت ومساكن ومستشفيات، ما تسبب بخسائر ضخمة، طيلة الحرب المستمرة منذ 76 يوماً.
 
وفي القائمة التالية، نرصد تفاصيل الخسائر الإقتصادية التي أصابت قطاع غزة بسبب الحرب المُستمرة منذ أكثر من شهرين:

1- 20 مليار دولار الخسائر الإجمالية

2- 12 مليار دولار خسائر مباشرة والبقية غير مباشرة

3- خسائر القطاعات الحيوية:

- المباني: دمار 305 آلاف وحدة سكنية 
 
- خسائر المنازل: 7.4 مليارات دولار

- خسائر القطاع الحكومي: 330 مليون دولار

الإقتصاد:

- خسائر التجارة: 650 مليون دولار

- خسائر المصانع: 450 مليون دولار
 
- خسائر الزراعة: 420 مليون دولار

الخدمات:

- الصحة: 230 مليون دولار

- التعليم: 720 مليون دولار

- الكهرباء: 120 مليون دولار
 
- الترفيه والفنادق: 400 مليون دولار

الإتصالات والنقل:

- الإتصالات والإنترنت: 600 مليون دولار

- النقل والمواصلات: 480 مليون دولار
 
(الخليج أونلاين)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:52 | 2023-12-23
10:31 | 2023-12-23
09:56 | 2023-12-23
09:45 | 2023-12-23
09:30 | 2023-12-23
09:00 | 2023-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24