بالأرقام.. إكتشفوا كم بلغت خسائر غزة الإقتصاديّة جراء الحرب!

تسبّب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 تشرين الأول الماضي على غزة، في خسائر اقتصادية ضخمة بالقطاع، قدرت بقرابة 20 مليار دولار بشكل مباشر وغير مباشر، في مجالات الاقتصاد والخدمات وقطاع الاتصالات والنقل.

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وركّز الجيش الإسرائيليّ في عدوانه، على ضرب القطاعات الحيوية بغزة، مثل استهداف البنية التحتية، من منازل ومنشآت ومساكن ومستشفيات، ما تسبب بخسائر ضخمة، طيلة الحرب المستمرة منذ 76 يوماً.

وفي القائمة التالية، نرصد تفاصيل الخسائر الإقتصادية التي أصابت قطاع غزة بسبب الحرب المُستمرة منذ أكثر من شهرين:



1- 20 مليار دولار الخسائر الإجمالية



2- 12 مليار دولار خسائر مباشرة والبقية غير مباشرة



3- خسائر القطاعات الحيوية:



- المباني: دمار 305 آلاف وحدة سكنية

- خسائر المنازل: 7.4 مليارات دولار



- خسائر القطاع الحكومي: 330 مليون دولار



الإقتصاد:



- خسائر التجارة: 650 مليون دولار



- خسائر المصانع: 450 مليون دولار

- خسائر الزراعة: 420 مليون دولار



الخدمات:



- الصحة: 230 مليون دولار



- التعليم: 720 مليون دولار



- الكهرباء: 120 مليون دولار

- الترفيه والفنادق: 400 مليون دولار



الإتصالات والنقل:



- الإتصالات والإنترنت: 600 مليون دولار



- النقل والمواصلات: 480 مليون دولار