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عربي-دولي
استهداف سفينة في المحيط الهندي بمسيرة.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
23-12-2023
|
04:35
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، تلقيها تقريرا عن حادث وقع على بعد حوالي 370 كيلومترا جنوب غربي فيرافال في الهند، حيث تقوم السلطات بالتحقيق في الحادث.
وعلى الموقع الرسمي لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أشار التقرير أن هناك هجوما جويا بمسيرة على سفينة، مما تسبب بانفجار وحرائق.
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ولم تعلن الهيئة عن وقوع ضحايا، كما أشارت إلى نجاح الطاقم بإخماد النار.
وقال تقرير للهيئة، إن السلطات تحقق في الأمر، ووجهت تحذيرا للسفن بالحذر والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة في المنطقة.
وأظهرت الخريطة إلى موقع الحادث الذي ظهر في المحيط الهندي، على بعد حوالي 370 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من فيرافال في الهند، قرب الساحل الغربي للهند.(سكاي نيوز)
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