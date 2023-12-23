"هدية نووية" من دولة عُظمى.. المعلومات عنها مُثيرة جداً!

مع حلول عام جديد في ظل الحرب الروسية الأوكرانية المُستمرة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء اجتماع مع كبار القادة العسكريين، أخيراً، اكتمال تحديث جميع أضلاع الثالوث النووي تقريباً بنسبة تصل إلى 95% من الأسلحة النووية.

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وقال بوتين خلال الاجتماع الذي عُقد في وزارة الدفاع: "في ظل الطبيعة المتغيرة للتهديدات الوطنية، وظهور مخاطر عسكرية وسياسية جديدة تلوح في الأفق، ازداد الدور الذي يلعبه الثالوث النووي بشكل ملحوظ لضمان توازن القوى، والتوازن الاستراتيجي للقوى في العالم"، وفقاً لما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية.



ولفت إلى أنّ العام الجاري 2023، شهد بفضل التنفيذ المنسق لبرنامج التسليح الحكومي، والجهود الفعالة للمؤسسات والشركات في قطاع الدفاع، دخول أسلحة ومعدات حديثة للقوات النووية الاستراتيجية ككل بنسبة تصل إلى 95%، مشيراً إلى أن القوات النووية البحرية تم تحديثها بما يقرب من 100%.



منظومات وأسلحة جديدة وقال بوتين خلال الاجتماع الذي عُقد في وزارة الدفاع: "في ظل الطبيعة المتغيرة للتهديدات الوطنية، وظهور مخاطر عسكرية وسياسية جديدة تلوح في الأفق، ازداد الدور الذي يلعبه الثالوث النووي بشكل ملحوظ لضمان توازن القوى، والتوازن الاستراتيجي للقوى في العالم"، وفقاً لما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية.ولفت إلى أنّ العام الجاري 2023، شهد بفضل التنفيذ المنسق لبرنامج التسليح الحكومي، والجهود الفعالة للمؤسسات والشركات في قطاع الدفاع، دخول أسلحة ومعدات حديثة للقوات النووية الاستراتيجية ككل بنسبة تصل إلى 95%، مشيراً إلى أن القوات النووية البحرية تم تحديثها بما يقرب من 100%.



الرئيس الروسي كشف أيضاً خلال حديثه عن الأسلحة الجديدة النووية الاستراتيجية، أن الجيش الروسي يستعد لاستقبال 15 منظومة صواريخ من طراز "يارس" RS-24 Yars العابرة للقارات، ومركبات فرط صوتية من طراز "أفانجارد" Avangard بحلول نهاية العام الجاري.



وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، فقد أكد بوتين، ضرورة تزويد الجيش بمعدات وأسلحة مدعومة بالذكاء الصناعي، مشدداً على أن الحكومة ستعمل على زيادة حجم مشتريات وصيانة الأسلحة والمعدات التي يستخدمها الجيش.



ودعا الرئيس الروسي، إلى تطوير أنواع أخرى واعدة من الأسلحة، كالأنظمة الروبوتية وأشعة الليزر والأسلحة المدعومة بالذكاء الصناعي والمبنية على مبادئ فيزيائية جديدة.



صواريخ "يارس"



بدوره، قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، سيرجي كاراكاييف، إن فوجاً جديداً من صواريخ "يارس"، دخل الخدمة القتالية ضمن قوات الصواريخ الاستراتيجية.



وقال كاراكاييف خلال مقابلة أجراها مع مجلة "كراسنايا زفيزدا" الأسبوع الماضي، إن فوجاً مسلحاً بصواريخ "يارس" العابرة للقارات دخل الخدمة ضمن تشكيل "بولوجوفسكي" الصاروخي، مشيراً إلى أن دخول هذه الصواريخ إلى جانب مركبات "أفانجارد" الخدمة من شأنه أن يعزز القدرات القتالية لتشكيلات "كوزيلسكي" و"ياسنينسكي" الصاروخية ضمن قوات الصواريخ الاستراتيجية.



وبحسب مجلة "Military Watch" المتخصصة في الشؤون العسكرية، فإن صواريخ "يارس" دخلت الخدمة بالجيش الروسي منذ تموز عام 2010، وهناك ما يقرب من 150 صاروخاً في الخدمة موزعة على 8 فرق قتالية.



وجرى تطوير صاروخ "يارس" ليحل محل صاروخ Topol-M الذي دخل الخدمة عام 1997، لكن الفارق الأساسي بين الصاروخين، أن الأول قادر على حمل عدة رؤوس حربية وغير قابل للاعتراض.



مركبات "أفانجارد" الانزلاقية