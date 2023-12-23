"أسرع طريق بحري" بين قارتين.. معلومات بارزة عن قناة السويس يجب معرفتها!

دفعت الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي في اليمن ضد سفن تجارية في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، عدة شركات شحن إلى تحويل مسار سفنها، وتجنب المرور عبر قناة السويس شمالاً للوصول إلى البحر المتوسط.

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وفعلياً، تؤدي عملية تغيير المسار إلى زيادة التكلفة والوقت، وارتفاع أسعار النفط وأقساط التأمين ضد مخاطر الحرب.



وفي ما يلي نستعرض أبرز وأهم المعلومات والحقائق حول قناة السويس:



1- يبلغ طولها 192 كيلومتراً



2- أسرع طريق بحري بين آسيا وأوروبا



3- تعد القناة أحد الممرات المائية الـ7 في العالم



4- تدفق عبر القناة في النصف الأول من العام 2023 نحو 9.2 مليون برميل نقط يومياً، وهذا الرقم يمثل نحو 9% من الطلب العالمي



5- تقدر واردات الغاز الطبيعي المسار العالمية والتي مرت عبر القناة في الـ2023 بـ391 مليون طن



6- بلغت إيرادات الرسوم حتى 30 حزيران 2023 نحو 9.4 مليار دولار



7- يمكن للقناة إستيعاب أكثر من 60% من إجمالي الأسطول العالمي للناقلات عند تحميلها بالكامل، كما أنه يمكنها إستيعاب 90% من ناقلات البضائع السائبة، بالإضافة إلى إستيعاب جميع ناقلات الحاويات وناقلات السيارات وسفن الشحن العامة.



نبذة تاريخيّة



1- افتتحت القناة عام 1869



2- عام 1956، أعلنت مصر تأميم القناة ما أدى للعدوان الثلاثي من قبل بريطانيا وفرنسا وإسرائيل



3- انتهى العدوان بعد أن أغرقت مصر 40 سفينة في القناة وأجبرت الدول الـ3 على الإنسحاب