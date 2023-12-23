كان يصرخ من الألم... ثعبان يلدغ طفلاً في فناء منزله وهذه حالته الصحيّة

لدغ ثعبان، الفتى السعوديّ عزيز المشاري، الذي يبلغ من العمر حوالي 3 سنوات، في ساقه.

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وقال والد الطفل: "نعيش في منطقة جبلية مليئة بالأشجار والوديان، بعيدة عن المدن وسط الجبال، وكان ابني عزيز يلعب في فناء المنزل، تعرض إلى لدغة ثعبان في قدمه اليسرى، ولم تستطع الأم اللحاق بالطفل، فقامت بربط المكان المصاب، وطلبت الإسعاف، وتم نقل الطفل في وقت قياسي، ما تسبب بإنقاذ حياة الطفل الذي كان يصرخ من شدة الألم".كما أضاف: "وصلنا مستشفى الدرب العام عن طريق الهلال الأحمر، وكان في استقبالنا المدير المناوب والطبيب، وتم التعامل مع الحالة بكل سرعة واحترافية رغم صراخ الطفل المتواصل".وقال: "نتعايش مع الطبيعة الصعبة لأن المنطقة هي مكان للأسرة والوالدة المتمسكة بالمكان، والذي صادفنا فيه أكثر من ثعبان، وأولادي وزوجتي في حالة استعداد دائم لأي هجوم من الثعابين". (العربية)