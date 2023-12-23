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عربي-دولي

إسرائيل تستعدّ للمرحلة الثالثة من الحرب... ماذا تشمل؟

Lebanon 24
23-12-2023 | 06:00
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ذكرت وكالة "سبوتنيك"، أنّ الجيش الإسرائيليّ يستعدّ للإنتقال إلى مرحلة جديدة من الحرب في قطاع غزة، خلال الأسابيع المقبلة، تتضمن إنهاء العمليات البرية، والاعتماد على الغارات الجوية.
ونقلت هيئة البثّ الإسرائيلية عن مصادر لم تسمها، أن "الجيش الإسرائيلي يستعد للانتقال إلى المرحلة الثالثة في القتال في غزة خلال الأسابيع المقبلة".
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وأضافت المصادر: "تشمل المرحلة الثالثة إنهاء المناورة البرية في القطاع، وتخفيض القوات، وتسريح القوات الاحتياطية".
ووفقا للمصادر، سيلجأ الجيش الإسرائيلي إلى الغارات الجوية، كما سيقيم منطقة عازلة على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

وزعمت المصادر أن الجيش الإسرائيلي "سيطر على معظم منطقة شمالي قطاع غزة"، فيما يُواجه صعوبات كبيرة بالمضي قدما في منطقة جنوبي القطاع. (سبوتنيك)
 
 
 
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