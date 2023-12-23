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عربي-دولي

ضبط مسافرين بحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات... من أين قدما؟ (صور)

Lebanon 24
23-12-2023 | 05:48
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ضبطت جمارك مطار القاهرة مسافرين مصريين قادمين على رحلة خطوط طيران العربية من بيرغامو الإيطالية، بحوزتها كمية كبيرة من عقار OXY contine المدرج بجداول المخدرات.

وبتفتيش حقائبهما تم العثور على 8313 قرصا مخدرا وكميات من الحشيش وحقن الفيلر. (روسيا اليوم) 
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ضبط مسافرين بحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات في مطار القاهرة (صور)
ضبط مسافرين بحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات في مطار القاهرة (صور)
ضبط مسافرين بحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات في مطار القاهرة (صور)
 

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