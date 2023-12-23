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عربي-دولي

تفاصيل ميدانية.. هكذا دمّرت "القسام" 5 دبابات إسرائيليّة!

Lebanon 24
23-12-2023 | 05:39
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أعلنت كتائب "عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن مجاهديها دمروا 5 دبابات إسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة باستخدام صاروخين إسرائيليين لم ينفجرا.

وأوضحت القسام في بيان أصدرته اليوم السبت أن الصاروخين كان كل منهما يزن طنا وأطلقهما الاحتلال باتجاه بيوت المواطنين الآمنين في غزة لكنهما لم ينفجرا.
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وذكرت "القسام" أن مقاتليها قاموا بزرع الصاروخين في طريق تقدم الآليات الإسرائيلية بمنطقة جباليا البلد، وفور وصول المصفحات العسكرية، تم تفجير الصاروخين.

وأكدت أن العملية أسفرت عن تدمير 5 دبابات وقتل وإصابة جميع أفرادها. (الجزيرة نت)
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