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عربي-دولي
دعماً لغزة... إيران تُوجّه تهديداً مباشراً لإسرائيل وأميركا
Lebanon 24
23-12-2023
|
05:57
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قال مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية محمد رضا نقدي، إن البحر المتوسط قد يُغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب "جرائم" في غزة.
وأضاف نقدي: "سيتعيّن عليهم قريبا انتظار إغلاق البحر المتوسط ومضيق جبل طارق وممرات مائية أخرى".
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وتابع: "في الأمس صار الخليج ومضيق هرمز كابوسا بالنسبة لهم، واليوم هم محاصرون في البحر الأحمر". (سكاي نيوز)
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