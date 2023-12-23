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عربي-دولي

دعماً لغزة... إيران تُوجّه تهديداً مباشراً لإسرائيل وأميركا

Lebanon 24
23-12-2023 | 05:57
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قال مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية محمد رضا نقدي، إن البحر المتوسط قد يُغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب "جرائم" في غزة.

وأضاف نقدي: "سيتعيّن عليهم قريبا انتظار إغلاق البحر المتوسط ومضيق جبل طارق وممرات مائية أخرى".
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وتابع: "في الأمس صار الخليج ومضيق هرمز كابوسا بالنسبة لهم، واليوم هم محاصرون في البحر الأحمر". (سكاي نيوز)


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