خامنئي: العدوان على غزة أسقط الأقنعة عن وجه "الحضارة الغربية"

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وخلال لقاء مع جمع من أهالي محافظتي كرمان وخوزستان، أكد خامنئي أن "لا أحد في العالم اليوم يفرّق بين الكيان المحتل والولايات المتحدة وبريطانيا".وأشار إلى أنّ واشنطن تستخدم حق النقض من دون خجل ضد قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، مؤكداً أنّ "القناع سقط عن وجه الحضارة الغربية".وتابع بالقول: "اطمئنوا أنه سيتم اقتلاع الكيان الإسرائيلي الغاصب يوما ماً، وأنّ الانتصار سيكون من نصيب جبهة الحق، وهذا ما سيتحقّق حتماً مستقبلاً".وأكد خامنئي أنّ "مساندة المقاومة واجبة ومساعدة الكيان خيانة ترتكبها للأسف بعض الدول الإسلامية"، داعياً الدول الإسلامية إلى عدم السماح بوصول البضائع والطاقة والنفط والوقود وما إلى ذلك إلى إسرائيل التي تمنع أهل غزة من الحصول على المياه.