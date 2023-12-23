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إقتصاد

تونس تُسجّل عائدات سياحة قياسية خلال 2023... كم بلغت؟

Lebanon 24
23-12-2023 | 06:24
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سجل قطاع السياحة التونسي انتعاشا قياسيا باستقبال 8.8 مليون سائح منذ مطلع العام الجاري بزيادة 49.3% على أساس سنوي، متجاوزا الرقم القياسي المسجل عام 2019. (روسيا اليوم)
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