عن "هزيمة حماس".. تصريحٌ لافت من جنرال إسرائيلي سابق

قال المسؤول السابق للمنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيليّ الجنرال المتقاعد آفي مزراحي، إنّ من الخاطئ الإعتقاد بأن إطلاق الصواريخ من غزة سيتوقف بعد إنتهاء الحرب.

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وأشار مزراحي إلى أن "هزيمة حركة حماس شعار كبير جداً"، وقال: "يجب أن نكون واقعيين ونعيد تحديد أهداف الحرب. القتال في قطاع غزة لن ينتهي قبل عامٍ على الأقل".



والجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلي، إن "الجيش يستعد للانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب في قطاع غزة، خلال الأسابيع المقبلة، والتي تتضمن إنهاء المناورات البرية".



ونقلت الهيئة عن مصادر قولها إنّ "المرحلة الثالثة تشملُ إنهاء المناورة البرية في القطاع، وتخفيض القوات، وتسريح القوات الاحتياطية، واللجوء إلى الغارات الجوية، وإقامة منطقة عازلة على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة".



وقال موقع "واللا" الإخباري والقناة "12" الإسرائيلية الخميس: "بعد أكثر من 70 يوماً في غزة، وسقوط 44 مقاتلاً منه، غادر مقاتلو لواء جولاني قطاع غزة لالتقاط أنفاسهم، وزيارة أهاليهم لبضعة أيام". (عربي21)