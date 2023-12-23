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عربي-دولي

ما الذي يعنيه إستهداف "حزب الله" لمنظومة القبّة الحديديّة الإسرائيليّة؟

Lebanon 24
23-12-2023 | 09:00
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ذكرت "سبوتنيك"، أنّ صحيفة "ميليتاري ووتش" الأميركية، قالت في تقرير لها، إنّ استهداف "حزب الله" لمنظومة تعتبرها إسرائيل "لا تقهر" هو "تصعيد جديد".
وجاء في التقرير، أنه بعد أكثر من شهرين على تصاعد الأعمال القتالية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله"، بدأ الأخير بالفعل في استهداف أصول الدفاع الجوي الإسرائيلية.
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ووفقا للصحيفة، فإن عددا من وسائل الإعلام المحلية أفادت بأن الغارات التي وقعت في 18 كانون الأول، أصابت للمرة الأولى بطاريتين لصواريخ "أرض-جو" من "القبة الحديدية".

وأضافت الصحيفة، أنه مع اعتماد كل من "حزب الله" والفصائل الفلسطينية في غزة بشكل كبير على مجموعة من أصول المدفعية الصاروخية لضرب أهداف إسرائيلية، فإن تآكل قدرات نظام "الصاروخ الحديدي" يمكن أن يكون بمثابة قوة مضاعفة للهجمات المستقبلية.
 
علاوة على ذلك، فإن "حزب الله" ينشر أيضًا مجموعة من الطائرات من دون طيار وصواريخ "كروز" والصواريخ الباليستية.
واختتمت الصحيفة تقريرها: "لقد شكلت القدرات العسكرية لـ"حزب الله" لأكثر من 17 عامًا تحديًا فريدًا للأمن الإسرائيلي، حيث يُعتقد أن "حزب الله" هو الذي ألحق الهزيمة العسكرية الوحيدة بإسرائيل في تاريخها في عام 2006". (سبوتنيك)
 
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