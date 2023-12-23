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عربي-دولي
الأكثر دمويّة على الإطلاق... إستشهاد 76 شخصاً من عائلة واحدة في غارة إسرائيليّة
Lebanon 24
23-12-2023
|
08:20
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أدى هجوم إسرائيلي على مبنى في مدينة غزة إلى استشهاد 76 فردا من العائلة عينها، حسبما أعلن متحدث باسم الدفاع المدني في القطاع المحاصر.
ويعتقد أن الغارة التي وقعت هي من بين الأكثر دموية في الحرب حتى الآن، وفقا للمتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل.
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وقال بصل إن "16 رب أسرة من عائلة المغربي قتلوا، بالإضافة إلى نساء وأطفال".
وكان من بين الضحايا عصام المغربي، الموظف السابق في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وزوجته وأطفالهما الخمسة. (سكاي نيوز)
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