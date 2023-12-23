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عربي-دولي

هل ستتحرّك إسرائيل عسكريّاً قرب الحدود مع بلدٍ عربيّ؟

Lebanon 24
23-12-2023 | 09:56
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أفادت هيئة المعابر الفلسطينية في غزة، أن الجانب المصري نفى وجود أي معلومات لديه بشأن نية إسرائيل التحرك عسكريا في محور الحدود بين مصر وغزة.

ونقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية عن الهيئة قولها، إنّ كل المعلومات الميدانية عن تحركات عسكرية على الحدود مع مصر انطلاقا من كرم أبو سالم غير صحيحة.
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وفي السياق عينه، نفت مصادر مصرية تقارير أوردها الإعلام الإسرائيلي بشأن تنفيذ دبابات عملية برية من معبر كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر. (العربية)
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