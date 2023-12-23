19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
21
o
بشري
18
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هل ستتحرّك إسرائيل عسكريّاً قرب الحدود مع بلدٍ عربيّ؟
Lebanon 24
23-12-2023
|
09:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت هيئة المعابر الفلسطينية في غزة، أن الجانب المصري نفى وجود أي معلومات لديه بشأن نية إسرائيل التحرك عسكريا في محور الحدود بين مصر وغزة.
ونقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية عن الهيئة قولها، إنّ كل المعلومات الميدانية عن تحركات عسكرية على الحدود مع مصر انطلاقا من كرم أبو سالم غير صحيحة.
Advertisement
وفي السياق عينه، نفت مصادر مصرية تقارير أوردها الإعلام الإسرائيلي بشأن تنفيذ دبابات عملية برية من معبر كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ جديد عن الرواتب.. إكتشفوا ما جرى!
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الرواتب.. إكتشفوا ما جرى!
12:44 | 2023-12-22
22/12/2023 12:44:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما حذر من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف كيف سيكون طقس الأيام المُقبلة (فيديو)
Lebanon 24
بعدما حذر من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف كيف سيكون طقس الأيام المُقبلة (فيديو)
03:54 | 2023-12-23
23/12/2023 03:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يفعله نصرالله الآن.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث ويكشف!
Lebanon 24
هذا ما يفعله نصرالله الآن.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث ويكشف!
14:12 | 2023-12-22
22/12/2023 02:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري في المطار؟
Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري في المطار؟
13:04 | 2023-12-22
22/12/2023 01:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل نائبة لبنانيّة إلى المستشفى بشكل عاجل... كانت تُمارس هواية السباحة وهذا ما حصل معها
Lebanon 24
نقل نائبة لبنانيّة إلى المستشفى بشكل عاجل... كانت تُمارس هواية السباحة وهذا ما حصل معها
06:15 | 2023-12-23
23/12/2023 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:52 | 2023-12-23
جنديّ إسرائيليّ يُدلي بتصريحات مفاجئة جدّاً: "أنا أتبول على نفسي" (فيديو)
10:31 | 2023-12-23
بينهم 3 ظهروا في فيديو"لا تتركونا نشيخ".. أبو عبيدة يعلن فقدان الاتصال بـ5 أسرى ويرجح مقتلهم
10:00 | 2023-12-23
بالأرقام.. إكتشفوا كم بلغت خسائر غزة الإقتصاديّة جراء الحرب!
09:45 | 2023-12-23
الرئيس الأرجنتيني يسرّح 7 آلاف مسؤول.. ما السبب؟
09:30 | 2023-12-23
صحيفة أميركية تكشف: مفاوضات سريّة بين إسرائيل ووسطاء لـ"حزب الله".. من يقودها؟
09:00 | 2023-12-23
ما الذي يعنيه إستهداف "حزب الله" لمنظومة القبّة الحديديّة الإسرائيليّة؟
فيديو
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
23/12/2023 17:59:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
23/12/2023 17:59:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
23/12/2023 17:59:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24