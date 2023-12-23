أعلن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، فقدان الاتصال بمجموعة مسؤولة عن خمسة من الأسرى الإسرائيليين نتيجة قصف الجيش الإسرائيلي "الهمجي" على قطاع غزة.



Advertisement

وأضاف: "نرجح أنه تم قتل الأسرى في إحدى الغارات الصهيونية على قطاع غزة". وقال أبو عبيدة في بيان: "نتيجة القصف الصهيوني الهمجي فقدنا الاتصال بالمجموعة المسئولة عن خمسة من الأسرى الصهاينة من بينهم: حايم جيرشون بيري ويورام إتاك ميتزجر وأميرام إسرائيل كوبر".وأضاف: "نرجح أنه تم قتل الأسرى في إحدى الغارات الصهيونية على قطاع غزة".

وبث الإعلام العسكري لـ"كتائب القسام" الجناح العسكري لـ "حماس" الاثنين الماضي، مقطع فيديو لحاييم بيري (79 عاما)، وعميرام كوبر (84 عاما) ويورام ميتسغر (80 عاما)، قالوا فيه "شاركنا في تأسيس الجيش الإسرائيلي والآن نخشى أن يقتلنا الطيران الإسرائيلي".



وطالب المسنون الإسرائيليون الثلاثة حكومة بلادهم العمل على إعادتهم بسرعة إلى منازلهم دون شروط مسبقة. (روسيا اليوم)