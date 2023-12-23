جنديّ إسرائيليّ يُدلي بتصريحات مفاجئة جدّاً: "أنا أتبول على نفسي" (فيديو)

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أدلى جندي إسرائيلي عاد من قطاع غزة باعترافات صادمة أمام جلسة في الكنيست، مؤكدا أنه "يتبول على نفسه" من الرعب ليلا.وقال الجندي أفيخاي ليفي الذي انسحب من معارك غزة: "أتخيل الآن أن قذائف "آر بي جي" تطير فوق رأسي.. وأتخيل نفسي داخل الجرافة وأقاتل وأشم رائحة الجثث".وقال "أتبول على نفسي خلال نومي من الخوف. ولا أنام في غرفتي إذا لم أشرب زجاجة كحول فلا أتمكن من النوم".وحمل مسؤولية ما حصل له ولرفاقه للحكومة الإسرائيلية، قائلا إن "هذه الحكومة تخلت عنا في الحرب".وتابع منفعلا "أقوم بجمع الجرحى بيدي هاتين أين أنتم؟ تتكلمون عن المعاقين الجدد. في الوقت الذي يوجد فيها معاقون هنا. وهناك العشرات منهم تم التخلي عنهم. أنا أتكلم عن نفسي تم التخلي عني".وأضاف خلال اعترافاته: "أنا قتلت رجال بيدي من أجلكم وأنتم تقولون أن الإرهابيين تلطخت أيديهم بالدماء. أنا قتلت من أجلكم أكثر من 40 إنسانًا".كما قال في اعترافاته: "الآن لا يعطى لي حتى العلاج النفسي. أنا أشتكي بسبب الصدمة التي عشتها، أنا أتبول على نفسي ليلًا. إنهم يأتون في كوابيسي ويسألون: لماذا قتلتنا؟". (العربية)