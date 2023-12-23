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عربي-دولي

بوتين لن يهنئ زعماء الدول غير الصديقة بالعام الجديد

Lebanon 24
23-12-2023 | 11:20
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يوجه رسائل تهاني بالعام الجديد لزعماء الدول غير الصديقة، لكنه سيهنئ زعماء الدول الصديقة لروسيا.
وفي الحديث عن الاجتماعات التقليدية التي يعقدها الرئيس الروسي كل عام، قال بيسكوف إن بوتين لن يجتمع مع مجلس الوزراء قبل العام الجديد، مضيفا أن جدول أعمال الرئيس خلال الأسبوع المقبل "سيكون مزدحما".
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ويعقد بوتين اجتماعاً تقليدياً مع مجلس الوزراء في الأسبوع الأخير من كل عام، لكنه في هذا العام كان قد التقى بهم مسبقا خلال اجتماع مجلس المشاريع الوطنية. (RT)
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