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حصيلة القتلى في غزة تتجاوز حاجز الـ20 ألفا

Lebanon 24
23-12-2023 | 11:57
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، أن 20258 شخصا استشهدوا في غزة، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية العنيفة على القطاع.
وأفادت الوزارة في بيان عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 20258 شهيدا و53688 إصابة"، مشيرة إلى أن معظم القتلى من المدنيين.
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ومن بين القتلى 201 قتيل في الساعات والأربع والعشرين الماضية.


وأدى هجوم إسرائيلي على مبنى في مدينة غزة إلى مقتل 76 فردا من نفس العائلة، حسبما أعلن متحدث باسم الدفاع المدني في القطاع المحاصر.
ويعتقد أن الغارة التي وقعت الجمعة من بين الأكثر دموية في الحرب حتى الآن، وفقا للمتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل.
وشنت إسرائيل هجوما جويا وبريا عنيفا ضد قطاع غزة، بعد هجوم مباغت لحماس في السابع من تشرين الاول.
واندلعت الحرب في أعقاب شن الحركة هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الاول، أسفر عن مقتل نحو 1140 شخصا، وفق أرقام السلطات الإسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل عمليات قصف مكثفة على القطاع، وبدأت منذ أواخر تشرين الاول بعمليات برية في قطاع غزة. (سكاي نيوز)
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