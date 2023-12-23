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عربي-دولي

"خدعوني وأرادوا قتلي"... مواطن يحتجز سائقا تحت تهديد السلاح في تركيا

Lebanon 24
23-12-2023 | 12:11
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أفادت قناة Haber Global التلفزيونية التركية بقيام رجل مسلح مجهول الهوية باحتجاز سائق شاحنة كرهينة تحت تهديد السلاح بالقرب من الطريق السريع على بعد 100 كيلومتر من مدينة اسطنبول.
وذكرت القناة أن المسلح كان يحمل مسدسا في يده وأقدم على إطلاق عدة رصاصات في الهواء وطالب بعقد اجتماع مع وزير الداخلية التركية الذي يتواجد على رأس عمله في منصبه حاليا، علي يرليكايا.
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ولفت تقرير القناة التركية إلى أن دورية من الدرك التركي تدخلت محاولة إيقاف الشاحنة عند مدخل الطريق السريعة، إلا أن الرجل استمر في التهديّد بالسلاح، وطالب السائق بمواصلة القيادة فأطلق الدرك النيران التحذيرية في الهواء وتم إيقاف السيارة.
وعلى إثر ذلك تم وقف حركة السير على تلك الطريق السريعة لفترة من الوقت. كما تم نشر وحدات إضافية من وحدات إنفاذ القانون في مكان الحادث، وانخرطت في محاولة إقناع الرجل بالاستسلام.
وبعد أن فتح المسلح البث المباشر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، أعلن حينها رغبته في تدخل وزير الداخلية من أجل "قصته".
وقال: "أنا لست مريضا عقليا. لقد خدعوني وأرادوا قتلي، ولدي تأكيد لهذه المعلومة". (RT)
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