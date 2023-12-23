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“كانوا فاكريني ميّت”.. فلسطيني يروي كيف استشهد 8 أفراد من أسرته

Lebanon 24
23-12-2023 | 12:12
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اشتكى شادي إسماعيل أبو معيلق، الذي أصيب بغارة جوية إسرائيلية استهدفت منزله في حي الزوايدة وسط قطاع غزة، من صعوبة الأوضاع الصحية في غزة، وعدم تمكنه من السفر للعلاج خارج القطاع.

وقال أبو معيلق للجزيرة مباشر، إن جميع أفراد أسرته استشهدوا، جراء القصف، ولم يبق إلا هو وأخته الصغيرة وأخوه، لافتًا إلى أنه لم يتخيل يوما أن يستشهد كل هذا العدد من أسرته، قائلًا "لم أتوقع أن تموت كل العائلة".
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وأوضح أبو معيلق أنه يعاني من ألم شديد جراء إصابته، التي كانت بسبب سقوط الثلاجة وسقف المنزل عليه لحظة القصف، مما تسبب في إصابته بإغماء.

وقال إنه عندما ذهب إلى المستشفى لم يكن في وعيه واستمر على ذلك الحال مدة أسبوعين، "كانوا فاكريني ميّت"، إلى أن استفاق فرأى إصابته البالغة وعلم استشهاد 8 من أفراد أسرته، لافتًا إلى أنه منذ أن دخل إلى المستشفى لم يستطع التواصل مع إخوته الذين لا يزالون على قيد الحياة بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت.

وتحدث عن شعورهم بالرعب منذ اليوم الأول من الحرب إلى أن قُصف منزلهم، وقال "في اليوم الأول للحرب قُصف المنزل المجاور لنا، وكنا عايشين في رعب، كنا نخشى الخروج من المنزل حتى لا يتم استهدافنا".

وأشار إلى أنه يحتاج إلى إجراء عملية جراحية، وأن المستشفى قال له إنه يمكن أن يجريها له بعد انتهاء الحرب؛ لذلك شدد أبو معيلق على حاجته المحلة للسفر خارج القطاع لكي يتم علاجه وينتهي الألم الذي يعانيه.
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