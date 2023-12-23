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عربي-دولي

إيران تنفي مساعدتها الحوثي في ضرب سفن البحر الأحمر

Lebanon 24
23-12-2023 | 12:41
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نفت إيران الاتهامات الأميركية بتورطها في الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر، وقالت إن الجماعة تتحرك من تلقاء نفسها.
وشن الحوثيون من اليمن أكثر من 100 هجوم بطائرات من دون طيار وصواريخ، استهدفت سفنا تجارية في البحر الأحمر.
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والجمعة، نشر البيت الأبيض علنا معلومات استخباراتية أميركية مفادها أن إيران قدمت طائرات من دون طيار وصواريخ ومعلومات استخباراتية تكتيكية للحوثيين.


لكن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري قال لوكالة "مهر" للأنباء، إن "المقاومة (في إشارة إلى الحوثيون) لديها أدواتها الخاصة. وتتصرف وفق قراراتها وقدراتها".
وأضاف: "حقيقة أن قوى دولية معينة، مثل الأميركيين والإسرائيليين، يعانون من ضربات الحوثي، لا ينبغي أن يدعو ذلك إلى التشكيك في قوة الحوثي في المنطقة".




سفينة إيرانية "تساعد الحوثي"
 
 
وتأتي تصريحات باقري بعد أن قال مسؤولون أمنيون غربيون وإقليميون إن السلطات الإيرانية تقدم معلومات استخباراتية وأسلحة بشكل مستمر، بما في ذلك المسيّرات والصواريخ، للحوثيين، التي تستخدمها الجماعة اليمنية لاستهداف السفن في البحر الأحمر.
وجاء ذلك في تقرير جديد لصحيفة "وول ستريت جورنال"، كشف أن معلومات التتبع التي جمعتها سفينة مراقبة في البحر الأحمر تابعة لقوات عسكرية إيرانية، تم تسليمها إلى الحوثيين، الذين استخدموها لمهاجمة السفن التجارية المارة عبر مضيق باب المندب في الأيام الأخيرة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) عن خطط لتشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر.
وفي الوقت نفسه، بدأ العديد من أكبر خطوط الشحن في العالم ومنتجي النفط والتجار الآخرين، في تحويل مسار السفن من المنطقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتكلفة التأمين. (سكاي نيوز)
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