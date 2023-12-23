مستشار نتنياهو: سنوقف النار في غزة غداً إذا أطلقت حماس الأسرى

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أعلن مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وقف النار في غزة سيحدث غداً لكن شرط أن تطلق حركة حماس الأسرى المحتجزين لديها.في المقابل، جدد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم، تأكيده أنه لا تفاوض بشأن المحتجزين الإسرائيليين إلا بعد وقف حرب إسرائيل على قطاع غزة.وقال حمدان خلال مؤتمر صحافي في بيروت "إنه إذا أرادت إسرائيل استعادة محتجزيها أحياء فعليها وقف الهجوم على قطاع غزة".