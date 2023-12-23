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عربي-دولي

أوكرانيا تتصدى لهجمات روسية جديدة على أفدييفكا

Lebanon 24
23-12-2023 | 14:01
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ذكرت هيئة الأركان العامة في كييف أن الجيش الأوكراني صد هجمات روسية جديدة على بلدة "أفدييفكا" شرق البلاد في إقليم "دونتيسك"، وعلى الضفة اليسرى من نهر "دنيبرو".

وتستمر القوات الروسية في محاولة تطويق بلدة "أفدييفكا" الصناعية، التي فر عدد كبير من سكانها. ويستمر القتال حول البلدة، منذ أشهر.
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وقال التقرير: "يحافظ مقاتلونا على دفاعاتهم، ويكبدون المحتلين خسائر فادحة".
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