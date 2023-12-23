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عربي-دولي

بسبب رجل انتقد "حماس"... حملة شرسة يتعرّض لها المصوّر معتز عزايزة (فيديو)

Lebanon 24
23-12-2023 | 14:18
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يتعرض المصوّر الفلسطيني معتز عزايزة الذي حقّق شهرة واسعة خلال حرب غزّة الى حملة شرسة بسبب نشره مقطعاً مصوّراً لرجل مشرد من منزله يطالب بالسلام ويوجّه انتقادات لحماس.
 
وقال الرجل في الفيديو: "احنا بنطالبش بإبادة دولة إىىىرائيل على العكس احنا بنتعايش معهم… بدنا كرامتنا وبدنا يكون النا وطن".
 
وأثار هذا الامر ردود فعل كبيرة ضد عزايزة، اذ اعتبر البعض أنه منذ بداية الحرب لم يأتِ على ذكر المقاومة بأي شكل من الاشكال، وانه يساهم بطريقة غير مباشرة باستغلال اسرائيل لهذه المقاطع بهدف الضغط اعلامياً، مؤكدين ان هذا المقطع لم يكن الاول لعزايزة بل انه كان قد قام بنشر مقاطع مصورة في الاسابيع الفائتة لمواطنين ينتقدون "حماس".
 
من جهة اخرى اعتبر فريق اخر من النشطاء ان لا مجال لتخوين اي شخص يعرّض حياته للخطر من اجل نقل الواقع الحقيقي في قطاع غزّة، رافضين مناقشة ما يقوم به عزايزة اليوم حتى انتهاء الحرب.
 
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